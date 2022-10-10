"Молюся, щоб моя країна припинила війну": Земфіра засудила Росію на концерті

46-річна Земфіра покинула Москву й відкрито виступає проти війни в Україні. На концерті вона розчулила кіпрську публіку антивоєнною заявою.

"Сьогодні 228 день війни. 228 день пекла, яке стало реальністю. Я весь цей час багато думала, розмовляла з собою про це. Я не люблю та не вмію говорити зі сцени, але я кожного дня молюся, щоб війна припинилася. Щоб моя країна припинила цю війну", - заявила Земфіра.

Земфіра засудила Росію на концерті (скрін)

Після цих слів вона виконала свій антивоєнний трек "Не стреляйте" та показала кліп, який перевипустила в березні 2022 року. У ньому є кадри війни в Україні та затримання росіян.

Також публіка підтримала Земфіру оплесками й вигуками "Ні війні". До того ж фанати зірки у залі підняли український прапор.