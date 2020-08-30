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Молодые родители смогут получить крупную сумму: названы условия

Воскресенье 30 августа 2020 20:58
Молодые родители смогут получить крупную сумму: названы условия
Молодые родители смогут монетизировать пакет малыша (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

"Пакет малыша" можно будет забрать наличными

Молодые родители смогут монетизировать "пакет малыша". С 1 сентября 2020 начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия пакет малыша, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как сообщается, вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в регионах будет предоставляться денежная помощь. И вид этого "пакета" родители смогут выбрать сами.

"Отныне у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета", - сообщили в министерстве.

Так, родители смогут получить выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша". Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

Стоит отметить, что ранее в Раде выступили против монетизации "пакета малыша". Причины создания нового законопроекта – в нашем материале.

Напомним, что в Украине могут организовать закупку "пакетов малыша" через Управление ООН.

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