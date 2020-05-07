Самый долгозаболевший COVID-19 украинец выздоровел: как ему это удалось

Одессит рассказал, как поборол коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Молодой украинец из Одессы рассказал, как самоизолировался дома и где заразился COVID-19

Коронавирус в Украине еще не достиг своего пика, его прогнозируют после майских праздников, где-то к 19 мая. Но тенденция выздоровления заболевших людей не может не радовать. 24-летний одессит Максим Головкин был первым человеком в городе, который подхватил коронавирус. К счастью, 4 мая тест показал молодому человеку негативный результат.

После того, как Максим впервые узнал о своем инфицировании COVID-19, он принял решение самоизолироваться в квартире. В итоге провел в четырех стенах 55 дней. Парень думает, что подцепил инфекцию, находясь в США, в которых он бывает очень часто.

По его словам, в Америке, на 14 день пациенты перестают быть заразными и их не ограничивают в контактах с окружающими. Если у них к этому времени нет симптомов - считается, что они полностью выздоровели.

Максим говорит, что члены его семьи от него не заразились, все придерживались санитарных норм, ходили в масках и перчатках.

По словам украинца, что врачи и местные власти общались с ним дистанционно.

"Мне позвонила полиция, спрашивала, где я нахожусь. Я говорил, что я все время дома. Потому что я находился все время в изоляции. Врачи начали со мной постепенно общаться по телефону, потом и облздрав начал со мной общаться", – сказал Максим.

Максим Головкин рассказал о болезни коронавирусом (видео:ТСН)

Как мы ранее писали, самый долгозаболевший COVID-19 украинец выздоровел.