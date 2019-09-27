Молодой нардеп от "Слуги народа" взял себе в помощницы танцовщицу (фото)

Фото: Валерия Гриценко (facebook.com/gritsenko.lera)

Девушка совмещает основную работу с работой помощницы

25-летний новоиспеченный нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан решил взять к себе на работу в помощницы 24-летнюю танцовщицу и тамаду Валерию Гриценко. К слову, сама девушка родом из Кременчуга, живет в Киеве, ранее работала танцовщицей в турецких отелях и морских лайнерах. Сейчас 24-летняя Валерия занимается организацией свадеб, о чем свидетельствует ее страничка в соцсети Facebook.

Девушка с удовольствием демонстрирует фото из поездок, селфи, а также любит постить фото в купальнике с кокейлями в руках.

Фото: Валерия Гриценко (facebook.com/gritsenko.lera)

За свою работу у Мовчана девушка будет зарабатывать деньги, так как на сайте парламента указано, что Гриценко работает у нардепа по трудовому договору на постоянной основе.

Отметим, что в резюме девушки указано, что она – хореограф-постановщик. Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры.

Фото: Валерия Гриценко (facebook.com/gritsenko.lera)

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