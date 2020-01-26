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Молодой боец ВСУ героически погиб на Донбассе: все подробности

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 21:02
Молодой боец ВСУ героически погиб на Донбассе: все подробности
Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Украина потеряла еще одного молодого бойца, который погиб на Донбассе

Военный ВСУ Антон Хоба погиб на Донбассе. Защитник Украины был 1992 года рождения и являлся командиром отделения. Боец был уроженцем города Шостка Сумской области.

На войну он пошел сам в качестве добровольца, и воевал на передовой с 2014 года. О гибели бойца рассказал мэр Шостки Николай Нога на своей странице в Facebook.

Молодой боец ВСУ героически погиб на Донбассе: все подробности

Антон Хоба (фото: facebook.com/Mykola.Noha)

"От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокое соболезнование всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - написал городской голова.

Пользователи сети также прокомментировали эту печальную новость и выразили свои соболезнования родным и близким воина.

  • Царство небесное;
  • Вечная память и вечный покой;
  • Царство небесное и вечная память! Соболезнование родным и близким.

Молодой боец ВСУ героически погиб на Донбассе: все подробности

Скриншоты с Facebook

Напомним, что недавно вражеский снайпер забрал жизни двух украинских бойцов. Василий Муха получил смертельное ранение в после выстрела снайпера боевиков.

Ему был всего 31 год. Когда на Донбассе началась война, он работал строителем на севере России. После этого вернулся в Украину и записался в добровольцы, хотя до этого в армии не служил.Второй боец, которого убил снайпер, Николай Сорочук.

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