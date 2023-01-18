Молодий місяць переверне життя з ніг на голову: у яких знаків Зодіаку все піде не за планом

Гороскоп на січень 2023 року попереджає про те, що перший Молодий місяць може принести з собою низку різних подій. Ці ситуації вплинуть на багато сфер життя і можуть перевернути все з ніг на голову.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких на Молодий місяць все піде не плану. Про це повідомляє Sante Plus.

Овен

Цей період для Овнів стане складним. Через свою імпульсивність і палкість вони можуть заплутатися в життєвих іграх і втратити рівновагу. Можливе скасування планів або зустрічей, і через це виникнуть конфлікти.

Овнам рекомендується взяти себе в руки, набратися терпіння і не втрачати самовладання, які б нестандартні ситуації не сталися в їхньому житті.

Водолій

Проблеми в Молодик торкнуться і Водоліїв. У цього знака вроджена жага до свободи, що робить їх егоїстичними. Вони вважають за краще справлятися з труднощами самостійно і не люблять приймати допомогу в інших. При цьому вони охоче допомагають іншим людям, у тому числі матеріально.

Всі ці риси характеру Водоліїв у Молодий місяць можуть зіграти погану службу. Гроші вчасно їм швидше за все повернуть. А фінансові справи будуть не на висоті, тож кінець місяця буде затьмарений труднощами.

Козеріг

Представникам цього знака потрібно буде знайти нову опору в дні Молодика. Їм треба забути про шаблони минулого та акуратно увійти до нового циклу життя. Можливо, для цього доведеться вийти із власної зони комфорту. Це дозволить зберегти комфорт тіла та розуму.

Пройти складний період допоможе аналіз своїх щоденних звичок та новий розпорядок дня. Варто подумати про реорганізацію свого простору – вдома чи на роботі. Навіть невеликі зміни дозволять відчути себе набагато краще.