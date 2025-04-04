MOLODI випустили перший альбом про силу любові. Слухайте треки фаворитів Нацвідбору Євробачення

В альбомі музиканти зібрали пісні про любов у всіх її проявах: взаємну і нерозділену, ніжну й руйнівну, легку та нестерпну.

"Вона здатна дарувати крила або заковувати в кайдани. Любов - це серце молодості, її пульс, її головна сила. Вона змушує співати серенади під вікнами, втрачати себе у чужих очах, божеволіти від пристрасті чи болю, повертатися туди, де все почалося. Молодість - це не про вік. Це про те, як ти відчуваєш. І поки ти любиш по-справжньому, без страху - ти молодий", - розповіли учасники гурту.

Альбом "душею та тілом" складається з п’яти нових композицій і п’яти вже знайомих слухачам треків, які встигли полюбитися аудиторії. До його створення долучився сонграйтер Андрій Парфенов, відомий співпрацею із Michelle Andrade, Анною Трінчер, MONATIK та іншими українськими артистами.

"одна на мільйон"

Любов, що захоплює цілком. Герой цієї пісні відчуває абсолютне щастя, бо знайшов ту єдину, серед мільйонів. Йому байдуже, що думають інші, бо почуття сильніші за будь-які сумніви.

"я не я"

Любов, що не відповідає взаємністю. Герой не спить ночами, його думки кружляють навколо коханої, яка не помічає його почуттів. Він губить себе у мріях і надіях, хоча серцем знає, що шансів майже немає.

"серенади"

Любов, що пахне літом. Ліричний герой насолоджується кожним моментом закоханості: співає серенади, малює її ім’я на асфальті, готовий розчинитися у почуттях. Це пісня про наївну, щиру, безмежну пристрасть перших зізнань.

"наламав" (фокус-трек)

Любов як вибухова хімія, де почуття зносять дах, а рішення ведуть у глухий кут. Це трек про відчайдушну прив’язаність, яка б’є по нервах і змушує губитися у власних емоціях. Герой усвідомлює, що вплутався в гру, де любов диктує правила. Він то заперечує почуття, то визнає, що без цієї людини йому ніяк. Це пісня про внутрішній хаос, коли серце й розум не можуть дійти згоди.

"перший номер" (& Маша Кондратенко)

Це двобій почуттів, де ніжність змінюється ревнощами, а любов перетворюється на азарт. Кожне слово — це виклик, кожен погляд — спроба утримати владу. Але врешті-решт вони обидва знають: ця боротьба не про перемогу, а про те, щоб ніколи не опинитися "номер два".



"my sea"

Любов, що сильніша за відстань і час. Це пісня про зв’язок із рідним домом, який не зруйнують ані війни, ані втрати. Море стає символом пам’яті, болю та нескінченної любові до місця, яке завжди житиме в серці.

"любов на двох" (фокус-трек)

Любов, що бореться за виживання. Герої цієї пісні вагаються між "піти" і "залишитися", розриваються між болем і надією. Вони ще вірять, що почуття можна врятувати, але чи вистачить сил? Цей трек звучить у тиші для тих, хто шукає знак, що справжня любов не розгубиться між словами.

"божеволію"

Любов, що тримає сильніше за кайдани. Герой пісні застряг між бажанням вирватися та страхом втратити. Він відчуває, що любов зводить його з розуму, але відмовитися від неї - ще страшніше. Це пісня для тих, хто знає, як боляче залежати від людини, яка тримає тебе в полоні власних почуттів.

"тебе таку"

Любов, що не шукає ідеалу. Герой цього треку застряг у нескінченному циклі сварок і примирень, але щоразу повертається до тієї ж думки: він кохає її такою, яка вона є. Це історія про справжні почуття без ідеалізації.

"поки молодий" (bonus track)

Любов до життя, що вирує тут і зараз. Це пісня про тих, хто не боїться ризикувати, сміятися, помилятися, падати й знову підійматися. Вона про молодість, яка не чекає зручного моменту, а бере від життя все. Це стан, коли важливе тільки одне - відчувати кожен день на повну.



Дебютний LP гурту - це музичний щоденник молодого покоління. Він про тих, хто

любив по-справжньому, страждав, шукав, ризикував і йшов за покликом серця.