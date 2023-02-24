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"Молоді дуже чекали на це": боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (фото)

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П'ятниця 24 лютого 2023 09:24
"Молоді дуже чекали на це": боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (фото) Фото: Боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (Збаразька виправна колонія)
Автор: Людмила Жукова

Боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною, яка відбуває своє покарання в колонії. Військовий спеціально взяв відпустку, щоби приїхати до коханої.

Про одруження розповіли на сторінці Збаразької виправної колонії у Facebook.

Церемонія шлюбу відбувалася у колонії

Обранець засудженої перебуває на службі у ЗСУ, він узяв відпустку, приїхав до колонії, щоб укласти шлюб.

"Молодята дуже довго чекали цього дня і дуже хвилювалися, перешкодою їхньому щастю не стали ні війна, ні, відстань, немає перебування в місцях несвободи під мирним українським небом", - сказано у повідомленні.

&quot;Молоді дуже чекали на це&quot;: боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (фото)&quot;Молоді дуже чекали на це&quot;: боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (фото)&quot;Молоді дуже чекали на це&quot;: боєць ЗСУ одружився з засудженою дівчиною (фото)Молодята довго чекали на цей момент (фото: (Збаразька виправна колонія))

У пенітенціарній установі зазначають, що створення нової сім'ї в умовах позбавлення волі позитивно впливає на поведінку засуджених, які стають більш відповідальними, дисциплінованими, докладають ще більших зусиль, щоб швидше повернутися додому за добру поведінку.

За який злочин дівчина перебуває у колонії – не повідомляється.

Нагадаємо, що мешканець Гостомелю допоміг ЗСУ відбити атаку оккупантів на аеродром.

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одруження Збройні сили України