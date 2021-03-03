Молодежь в Украине стала чаще болеть коронавирусом? Ляшко дал ответ

Медик отвечал на вопрос ведущей, правда ли, что в последнее время коронавирус стал чаще поражать молодых людей. Главный санврач отметил, что такая информация не соответствует действительности, статистика заболевших по возрастам практически такая же, как и была.

"Если в цифрах смотреть, то возрастная группа не изменилась. Я за этим пристально слежу. Наоборот - детский возраст даже уменьшился. Если раньше пациентов от 0 до 18 лет было 8%, то сейчас их число составляет 5,8%", - рассказал Виктор Ляшко.

Также медик отметил, что в МОЗ ведутся наблюдения за болезнью детей, а также изучают вопрос, на какие регионы далее распространяется эпидемия коронавируса.

Виктор Ляшко рассказал, правда ли, что коронавирус поражает чаще молодежь в Украине