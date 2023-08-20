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Молочниця повертається знову і знову: лікар розповів, як реально позбутися проблеми

ЯК вилікувати молочницю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Молочниця - підступна хвороба, яка має властивість повертатися знову і знову. Але позбутися проблеми цілком реально.

Як це зробити, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Що таке молочниця

Ця хвороба ще називається вагінальний кандидоз - від назви гриба Candida, який і є причиною виникнення запалення.

Це підступна інфекція, яка може передаватися статевим шляхом, а може виникати з інших причин. Хворіти можуть як чоловіки, так і жінки, і вірогідність передачі під час сексу є високою, хоча молочницю й не відносять до інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Звідки береться інфекція

За словами медика, молочниця "одна не ходить". Тобто в здоровому організмі не будуть "рости" грибки. Причиною може бути хронічне запалення в організмі. Серед інших причин виділяють:

  • довгий прийом антибіотиків
  • цукровий діабет, тобто високий рівень глюкози

Хто і як може заразити молочницею

Носієм може бути статевий партнер, якого нічого не турбує. При цьому він щоразу при контакті буде заражати жінку.

Саме тому треба лікуватися обом, а також здати спеціальну панель ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом). Ймовірно, присутність якогось запального процесу провокує постійну появу молочниці.

Які ще заходи допомагають позбутися від молочниці

Треба виключити цукровий діабет, а також дотримуватися дієти. І пам’ятайте, що молочниця може повертатися кожен раз, коли ваш організм слабне: через застуду, стрес, вірусну інфекцію тощо.

Як вилікувати молочницю експрес-методом

Треба випити разом з партнером по 1 таблетці Флуконазола 150 мг і повторити через 72 години.

Крім того треба використовувати жінкам спеціальні свічки, а чоловікам - крем.

При молочниці варто дотримуватися дієти: не їсти пересмажене, копчене, надто солоне, забагато цукру.

 

 

 

Раніше ми писали, як проявляється простатит. Названі перші симптоми головної чоловічої хвороби.

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