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Молния убила пенсионера и его коня под Ровно (видео)

STYLERПроисшествия    08.06.2019 - 23:47
Молния убила пенсионера и его коня под Ровно (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Молния попала в человека и коня в поле - трагедия попала на видео

Молния убила пенсионера в поле под Ровно. Стихия забрала жизнь не только человека, но и его коня - мужчина сразу после начала грозы оставил работы и выехал домой в село Томашгород. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что впереди пенсионера, который ехал на телеге в поисках укрытия от ливня, двигался автомобиль, в котором сидел зять мужчины. Он заметил позади яркую вспышку. 

Молния попала в человека и животное, они лежали на дороге без признаков жизни.

 

Фото: скриншот

Когда на место происшествия прибыли медики, они только могли констатировать смерть. 

 Видео: YouTube / ТСН

К сожалению, это далеко не единственный трагический случай попадания молнии в человека за последнее время. Вчера, 7 июня, во Львовской области от удара молнии умерла 55-летняя женщина в селе Моршин.

Перед этим от удара молнии погибла 17-летняя девушка в Олешковском районе Херсонской области. Девушка приехала собирать ягоды с группой знакомых.

Напомним также, что недавно под Тернополем в селе Джурин Чертковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась, в результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.

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