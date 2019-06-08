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Блискавка вбила пенсіонера та його коня під Рівним (відео)

STYLERПодії    08.06.2019 - 23:47
Блискавка вбила пенсіонера та його коня під Рівним (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Блискавка влучила у людини і коня в полі - трагедія потрапила на відео

Блискавка вбила пенсіонера в полі під Рівним. Стихія забрала життя не тільки людини, але і його коня - чоловік відразу після початку грози залишив роботи і виїхав додому в село Томашгород. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що попереду пенсіонера, який їхав на возі в пошуках укриття від зливи, рухався автомобіль, в якому сидів зять чоловіка. Він помітив позаду яскравий спалах.

Блискавка влучила в людину і тварину, вони лежали на дорозі без ознак життя.

 

Фото: скріншот

Коли на місце події прибули медики, вони тільки могли констатувати смерть.

Відео: YouTube / ТСН

На жаль, це далеко не єдиний трагічний випадок попадання блискавки в людину за останній час. Вчора, 7 червня, у Львівській області від удару блискавки померла 55-річна жінка в селі Моршин.

Перед цим від удару блискавки загинула 17-річна дівчина в Олешковському районі Херсонської області. Дівчина приїхала збирати ягоди з групою знайомих.

Нагадаємо також, що нещодавно під Тернополем в селі Джурин Чортківського району кульова блискавка влетіла в будинок і вибухнула, в результаті НП п'ятеро дітей опинилися в лікарні.

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