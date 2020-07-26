Молитвы Архангелу Гавриилу, которые изменят жизнь к лучшему и укрепят здоровье

Память Гавриила, который является одним из двенадцати архангелов, почитают 26 июля. Он считается посланником Бога, вестником. С молитвой к Гавриилу зачастую обращаются супружеские пары, которым долгое время не удается завести детей.

Также порой архангела просят об избавлении от страхов и депрессии, которые могут ежедневно преследовать. Порой молитвы помогают, позволяя излечиться от самых различных телесных и духовных недугов.

Сильная молитва о здоровье:

Гавриил поможет решить не только проблему с зачатием или беременностью, но и с усыновлением ребенка. Считается, что ангел следит за детьми и бережет их от напастей и злых людей. С этой молитвой здоровье станет ощутимо лучше у каждого члена семьи:

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

Молитва о замужестве архангелу Гавриилу:

Кроме того, ангел помогает тем, кто очень хочет создать крепкий брак. Эта молитва поможет найти хорошего и верного супруга, который будет оберегать от бед и ненастий на протяжении всей жизни. При этом важно помнить, что и Вы должны быть опорой для своего возлюбленного:

О святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, раб Божиих (имя), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших.

О святый великий Гаврииле Архангелe! He презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

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