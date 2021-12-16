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Эта молитва Великомученице Варваре принесет счастье и здоровье: как просить помощи у святой

Автор: Татьяна Самарук

В пятницу, 17 декабря, в день Святой Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей женщин, перед ее иконами читают молитву и просят о счастье, скором замужестве, исцелении от болезней и здоровье ребенка.

Какую молитву нужно прочитать, чтобы попросить помощи у святой – читайте ниже.

Святую Варвару считают заступницей детей и женщин, а также тех, чей род деятельности связанный с риском - военных, ремесленников, моряков, торговцев и путешественников.

У святой Варвары просят о:

  • защита от внезапной смерти;
  • о детях;
  • благополучной беременности и родах;
  • исцеление от различных болезней;
  • защита от родительского гнева.

Икона святой великомученицы Варвары

Главная молитва к святой Варваре

Святая Великомученице Варвара! Я вспоминаю сегодня мучения, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить различные земские наклони, сердце и душу поднеси к небесным вещам.

Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(- а) остроумную сонливость и ленивость и начал ревностно ходить по дорогам святого Евангелия.

Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, скрепил и освятил.
Святая Великомученице Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня.

Через муки и смерть Твою, молю Тебя, святая Великомученице Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Ранее мы сообщали, что эта молитва Великомученице Екатерине исполнит самое заветное желание.

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