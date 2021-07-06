Эта молитва на Рождество Иоанна Предтечи изменит вашу судьбу и привлечет здоровье

Молитва Иоанну Крестителю (первая)

Креститель Иоанн, проповедник покаяния, услышь молитвы мои и передай просьбы Владыке Небесному. Я, как недостойный, унылый, немощный и терзающейся печалью, призываю к Твоему участию и заступничеству. Умоляю очистить думы и душу мою, избавить от терзающих злых помыслов и наставить на пусть истинный. Святой Иоанн, Ты видел грехи земные и дарил искупление людям. О, Проповедник земной, сумевший коснуться самого Иисуса и окрестить его, даруй мне спасение перед Господом. Помолись за грешного раба Божьего (имя) и не оставляй меня на произвол дьявольских сил. Я умоляю о благе, которое пронесу с собой всю оставшуюся жизнь. Проповедник и мученик пустынный, не отрекайся от меня, обнови душу мою покаянием и наполни сердце неподдельной верой. Вечно Царствие Небесное. Аминь.

Молитва Иоанну Крестителю (вторая)

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце, сокрушенное из глубины, воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от врагов видимых и невидимых. Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о детях

Молитва об избавлении от алкоголизма