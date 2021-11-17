Могут ли украинских водителей оштрафовать за неисправные габариты: это должны знать все

В Украине полицейские езду на автомобиле с неисправными габаритными огнями легко фиксируют, однако с доказательством вины водителя могут возникнуть трудности. В частности, владелец транспорта может обжаловать в суде штраф, который был выписан за нарушение.

Об этом говорится в Telegram -канале "Адвокат права".

Так, согласно ч. 1 ст. 121 КУпАП, управление транспортным средством, которое имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (это касается и габаритных огней) или другие технические неисправности может повлечь за собой штраф в размере 340 гривен.

Как известно, водитель обязан проверить исправность работы авто перед выездом. Однако, он не может это контролировать во время езды.

Кроме того, если полиция выписала штраф за езду с неисправными габаритами, то автомобилист имеет право его обжаловать в суде. Отмечается, что полиции будет сложно доказать умысел водителя - то, что он нарочно продолжал езду, зная о проблеме с габаритными огнями.

Также, если водитель не знал о неисправности, это является поводом для ее устранения, а не наложения административной ответственности.

Известно, что водители обязаны в период с 1 октября по 1 мая включать дополнительное освещение, в том числе в светлое время суток. Это предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения.

Невыполнение этой нормы могут обернуться дополнительными минутами неприятного общения с правоохранителями на дорогах.