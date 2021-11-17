ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чи можуть українських водіїв оштрафувати за несправні габарити: це повинні знати усі

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 19:38
Чи можуть українських водіїв оштрафувати за несправні габарити: це повинні знати усі Чим можуть оштрафувати за несправні габарити (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні поліцейські їзду на автомобілі з несправними габаритними вогнями легко фіксують, однак з доведенням вини водія можуть виникнути труднощі. Зокрема, власник транспорту може оскаржити у суді штраф, який був виписаний за порушення.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Адвокат права".

Так, згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП, керування транспортним засобом, який має несправності системи гальмівного або кермового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (це стосується і габаритних вогнів) або інші технічні несправності може потягти за собою штраф у розмірі 340 гривень.

Як відомо, водій зобов'язаний перевірити справність роботи авто перед виїздом. Однак, він не може це контролювати під час їзди.

Окрім того, якщо поліція виписала штраф за їзду з несправними габаритами, то автомобіліст має право його оскаржити в суді. Зазначається, що поліції буде складно довести намір водія - те, що він навмисне продовжував їзду, знаючи про проблему з габаритними вогнями.

Також, якщо водій не знав про несправність, це є приводом для її усунення, а не накладення адміністративної відповідальності.

Відомо, що водії зобов'язані у період з 1 жовтня по 1 травня вмикати додаткове освітлення в тому числі у світлу пору доби. Це передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху.

Невиконання цієї норми можуть обернутися додатковими хвилинами неприємного спілкування з правоохоронцями на дорогах.

Раніше ми повідомляли, хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП в Україні.

Також ми писали, що повинен робити водій, коли збив тварину.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
"Холостячка" Огнєвіч в прозорій білизні поділилася заповітним бажанням: багато чого б віддала
"Холостячка" Огнєвіч в прозорій білизні поділилася заповітним бажанням: багато чого б віддала