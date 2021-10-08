Могут распространять вирус: инфекционист сообщила о некоторой особенности вакцинированных людей

Вакцинированные от коронавируса люди могут болеть без симптомов, а также заражать инфекцией других.

Медик прокомментировала тот факт, что в Минздраве уже официально заявили, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране и введения жестких карантинных мероприятий, они не будут касаться вакцинированных людей. Но инфекционист отметила, что вакцинированные тоже могут инфицировать окружающих, поэтому такие запреты немного не правильны.

Также она сообщила, что вакцинированные могут болеть, сами того не подозревая - в бессимптомной форме.

"К тому же заболевание у них может проходить в легкой и даже бессимптомной форме, чего можно даже не заметить. Поэтому говорить, что такие ограничения обеспечивают улучшение эпидемической ситуации, мы не можем. Но люди уже настолько устали от ограничений, что они не могут быть постоянными. И во многих странах мира идут именно таким путем", - сообщила Задорожная.

По ее словам, экономика очень страдает от таких жестких ограничений, и люди тоже.

При всем этом вакцинация от коронавируса очень важна, особенно для людей, находящихся в группе риска.