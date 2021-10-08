ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Могут распространять вирус: инфекционист сообщила о некоторой особенности вакцинированных людей

Новина українською →
Пятница 08 октября 2021 12:19
Могут распространять вирус: инфекционист сообщила о некоторой особенности вакцинированных людей Фото: Вакцинированные люди могут бессимптомно болеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинированные от коронавируса люди могут болеть без симптомов, а также заражать инфекцией других.

Об этом "Апострофу" рассказала член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук Виктория Задорожная.

Медик прокомментировала тот факт, что в Минздраве уже официально заявили, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране и введения жестких карантинных мероприятий, они не будут касаться вакцинированных людей. Но инфекционист отметила, что вакцинированные тоже могут инфицировать окружающих, поэтому такие запреты немного не правильны.

Также она сообщила, что вакцинированные могут болеть, сами того не подозревая - в бессимптомной форме.

"К тому же заболевание у них может проходить в легкой и даже бессимптомной форме, чего можно даже не заметить. Поэтому говорить, что такие ограничения обеспечивают улучшение эпидемической ситуации, мы не можем. Но люди уже настолько устали от ограничений, что они не могут быть постоянными. И во многих странах мира идут именно таким путем", - сообщила Задорожная.

По ее словам, экономика очень страдает от таких жестких ограничений, и люди тоже.

При всем этом вакцинация от коронавируса очень важна, особенно для людей, находящихся в группе риска.

Как мы ранее писали, в киевских магазинах начали делать скидки для вакцинированных от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
LITE
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 8 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить