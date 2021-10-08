Можуть поширювати вірус: інфекціоніст повідомила про деяку особливвість вакцинованих людей

Вакциновані від коронавірусу люди можуть хворіти без симптомів, а також заражати інфекцією інших.

Медик прокоментувала той факт, що в МОЗ вже офіційно заявило, що в разі погіршення епідемічної ситуації в країні і введення жорстких карантинних заходів, вони не будуть стосуватися вакцинованих людей. Але інфекціоніст зазначила, що вакциновані теж можуть інфікувати оточуючих, тому такі заборони трохи не правильні.

Також вона повідомила, що вакциновані можуть хворіти, самі того не підозрюючи - в безсимптомній формі.

"До того ж захворювання у них може проходити в легкій і навіть безсимптомній формі, чого можна навіть не помітити. Тому говорити, що такі обмеження забезпечують поліпшення епідемічної ситуації, ми не можемо. Але люди вже настільки втомилися від обмежень, що вони не можуть бути постійними. І в багатьох країнах світу йдуть саме таким шляхом", - повідомила Задорожна.

За її словами, економіка дуже страждає від таких жорстких обмежень, і люди теж.

При всьому цьому вакцинація від коронавірусу дуже важлива, особливо для людей, що знаходяться в групі ризику.