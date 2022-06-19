Могут ли повестку о мобилизации вручить по телефону: что говорят юристы

В Украине продолжает мобилизация граждан и ее продлили до 23 августа. По состоянию на середину июня было пройдено только две волны мобилизации.

Кто может вручить повестку и имеют ли право призывать по телефону, рассказали в Ассоциации юристов Украины.

Кто и где имеет право вручить повестку

Повестку может вручить сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, в том числе и заведений образования, ФОП, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

Что должно быть указано в повестке

В повестке указываются:

Фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес

Место работы

Вид повестки: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ

Дата, время и адрес - когда и куда нужно явиться

Предупреждение о необходимых документах

Название организации, печать, подпись, фамилия, имя, отчество руководителя ТЦКСП

Повестка - это важный документ и по закону его нельзя вручить устно или другим способом, без выдачи письменного документа.

Если повестка выписана с ошибкой - нужно прибыть в указанное время и дату, по указанному адресу - и прояснить ситуацию с ошибкой.

Могут ли вручить повестку по телефону

По законодательству не предусмотрено вызов в военкомат по телефону, так как лицо должно получить повестку лично, под роспись. Поэтому информация о призыве или приглашение в военкомат с помощью телефона не может считаться надлежащим сообщением.

Однако в условиях военного времени некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает наивысший приоритет.

Это значит, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также может прийти сообщение о призыве по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.

Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.

Где могут вручать повестки

Законодательством не установлено место, где можно или нельзя вручить повестку.

Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине. Однако перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного.

Во время вручения повестки лицо должно получить ее, расписаться о получении и явиться в указанное время по указанному адресу.