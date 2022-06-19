Могут ли повестку о мобилизации вручить по телефону: что говорят юристы
В Украине продолжает мобилизация граждан и ее продлили до 23 августа. По состоянию на середину июня было пройдено только две волны мобилизации.
Кто может вручить повестку и имеют ли право призывать по телефону, рассказали в Ассоциации юристов Украины.
Кто и где имеет право вручить повестку
Повестку может вручить сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, в том числе и заведений образования, ФОП, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.
Что должно быть указано в повестке
В повестке указываются:
- Фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес
- Место работы
- Вид повестки: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ
- Дата, время и адрес - когда и куда нужно явиться
- Предупреждение о необходимых документах
- Название организации, печать, подпись, фамилия, имя, отчество руководителя ТЦКСП
Повестка - это важный документ и по закону его нельзя вручить устно или другим способом, без выдачи письменного документа.
Если повестка выписана с ошибкой - нужно прибыть в указанное время и дату, по указанному адресу - и прояснить ситуацию с ошибкой.
Могут ли вручить повестку по телефону
По законодательству не предусмотрено вызов в военкомат по телефону, так как лицо должно получить повестку лично, под роспись. Поэтому информация о призыве или приглашение в военкомат с помощью телефона не может считаться надлежащим сообщением.
Однако в условиях военного времени некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает наивысший приоритет.
Это значит, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также может прийти сообщение о призыве по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.
Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.
Где могут вручать повестки
Законодательством не установлено место, где можно или нельзя вручить повестку.
Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине. Однако перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного.
Во время вручения повестки лицо должно получить ее, расписаться о получении и явиться в указанное время по указанному адресу.
Кстати, ранее мы писали о том, сколько будет продолжаться мобилизация, и кому уже скоро вручат повестки.
А также рассказывали, что украинцам дали советы, которые помогут подготовиться к мобилизации.