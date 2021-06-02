Как вас могут наказать за магнит на счетчике воды: сумма штрафа впечатляет

В чем "прелесть" магнитов на счетчиках?

Такую схему довольно часто практикуют жители небольших городов. Также она распространена в селах, правда, там магниты часто устанавливают, например, на газовые счетчики.

Популярность этого метода "взлома" заключается, судя по всему, в простоте процесса. Ведь, чтобы добиться 100% остановки, всего лишь нужно подобрать правильный магнит. Существуют даже специализированные сайты, которые помогают с выбором. Стоит такое "удовольствие" от 350 грн и выше (например, на сайтах объявлений можно найти маленькие магнитики за 3589 грн).

Зачастую такие неодимовые магниты в форме шайбы для остановки счетчика воды устанавливают непосредственно на самом счетчике ближе к крыльчатке. Но если раньше таким образом обмануть специалистов водоканала можно было, то сейчас - все совсем по другому.

Почему схема уже не актуальна?

Сегодня на современные счетчики воды клеят специальную защиту - антимагнит. В течение 5 минут он портится от магнита и тогда все ваши махинации видны.

Если у вас нет антимагнитной наклейки - не спешите радоваться. Все равно их рекомендуют менять на новые, ибо когда придет время - поверку соответствующих органов они не пройдут.

"Когда нам клеили антимагниты, то в водоканале сказали, что 80% счетчиков горячей воды не проходят проверку. А это значит, что народ мухлюет. Они, конечно, тоже играют нечестно. Бывает, вода еле-еле теплая, а счетчик мотает по полной... Или же спускать воду нужно минут 5, чтобы она была теплой", — рассказывает киевлянка Ирина.

Но пока-что практические все старые механические счетчики не могут устоять перед магнитами. А некоторые и вообще продают уже со встроенными магнитами. Если такой прибор учета попадет в руки коммунальщиков, "откосить" от штрафа вам не удастся никоим образом.

Какие штрафы за установку магнита на счетчик?

Каким бы не был соблазн сэкономить несколько гривен - лучше его перебороть. Ведь помните: закон запрещает вмешиваться в систему работу приборов учета ресурсов! Более того, если махинации заметят коммунальщики, то размер штрафа может достигнуть 100 тыс. грн. Этих денег, согласитесь, хватит, чтобы оплачивать платежки на протяжении десятков месяцев.

Сумму штрафа высчитывают очень просто: предполагают, на какую сумму вы могли потребить воду с момента последней проверки счетчика до даты, когда в/на счетчике обнаружили магнит - за каждый день воздействия магнита больше 500 грн.

Однако адвокаты говорят, что можно попробовать договориться с водоканалом об уменьшении размера штрафа, ссылаясь на сложное положение в семье или низкий уровень доходов. Но исход таких договоренностей предсказать сложно.