Могли избить и вывезти за пределы города: под Тернополем уже неделю ищут отца двоих детей

В Тернопольской области продолжаются поиски 30-летнего Сергея Штогуна из села Горынка Кременецкого района. Он ушел из дома 24 марта в 8 утра и с тех пор не вернулся. Связи с ним нет. Родные не находят себе места и подозревают, что с мужчиной могло случиться что-то ужасное.

Мужчина мог залезть в серьезные долги

Жена пропавшего сообщила, что муж мог залезть в серьезные долги. Она самостоятельно выяснила, что накануне исчезновения он встречался с кредиторами. Они требовали погасить долги, но Сергей ответил, что у него нет необходимой суммы. После этого Сергея якобы сильно избили и вывезли за пределы Кременца. Женщина обратилась к людям, которые могут быть причастны к исчезновению мужа и попросила их выйти на связь.

"Я не знаю, насколько это правда и о какой сумме идет речь, но прошу тех, кому мой муж мог задолжать денег — выйдите со мной на связь. Наша семья не имеет огромного состояния. Но прошу вас, не обижайте мужа. Свяжитесь со мной. Я и семья готовы с вами говорить и попробуем вернуть долг, хотя бы частями. Будьте милосердными: у нас двое маленьких детей. Не лишайте моего мужа жизни", - заявила Илона Штогун.

После избиения Сергей мог потерять память

Она предположила, что муж после избиения мог потерять память и поэтому не может сообщить о своем местонахождении.

В последний раз Илона говорила с мужем рано утром 24 марта. Они, как обычно, собирались утром на работу. В 9:00 с ним связи уже не было.

"Все было нормально, никаких скандалов или недоразумений прежде не было. В среду утром, 24 марта, мы оба собирались на работу — он к себе, а я к себе. Сергей работает торговым представителем и в тот день по работе должен был быть в Почаеве. Но его видели в 9 утра в Кременце на ул. Дубенской. Сергей сказал знакомому, что идет по делах, но там у мужчины не могло быть никаких дел: за этим направлением, которое он указал — везде только жилые дома", - рассказала женщина.

В день исчезновения он вел себя необычно

В процессе поиска Сергея выяснилось, что он страдал игроманией. И поэтому Илона предположила, что он мог набрать кредитов. В день своего исчезновения он вышел из дома немного быстрее, чем обычно и предупредил, что задержится вечером. И как потом жена вспомнила – он оделся не по погоде: гольф, кофта, утепленные штаны.

После ухода из дома он позвонил Илоне и сообщил, что завел ребенка в садик. После этого они больше не разговаривали. В 9 утра с ним пытались связаться родные и коллеги по работе – но безуспешно.

"Мы уже просто не знаем, куда обращаться. Искали, где и у кого только можно... Я умоляю вас, помогите. Может, кто-то знает, слышал или видел Сергея — позвоните мне или в полицию", - обратилась с призывом о помощи Илона.

Сергей и Илона женаты уже 7 лет, и воспитывают двух маленьких детей – 6-летнюю дочку Марту и 5-летнего Матвея.

Родные просят помочь разыскать Сергея Штогуна

Приметы Сергея Штогуна: волосы темно-русые, коротко стриженные, голубые глаза, рост около 170 см, лицо смугловатое. Был одет в черную куртку, черную шапку, утепленные черные штаны.

Информацию можно сообщить по телефону: 102 или позвонить Илоне Штогун: 097 213 47 52.