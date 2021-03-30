Вернул сына еще до суда: новый поворот в деле о домашнем насилии в Кременчуге

В Кременчуге мужчина полтора года избивал гражданскую жену Ольгу Плохотниченко, в том числе и на глазах у детей, пока она не записала происходящее на видео и не выложила ролик в сеть. Ситуация шокировала многих украинцев, в дело подключилась полиция.

По словам Ольги, именно резонанс в обществе и внимание со стороны медиа помогли ей защитить себя от агрессивного мужа.

Как рассказала женщина, ранее она была счастлива в гражданском браке с Владимиром, но в последнее время мужчина стал поднимать на нее руку, а после дело дошло до разделения детей, и они стали жить отдельно.

Ольга Плохотниченко (фото: instagram.com/olha_ib04)

"Если раньше только один из сыночком был со мной, то теперь и второй со мной. Муж отдал мне младшего ребенка, не дожидаясь решения суда. Для меня это было неожиданностью", - говорит Ольга о ситуации, которая сложилась уже после публикации скандальных видео с избиениями.

Женщина признается, что ей сложно описать словами те эмоции, когда сыновья наконец встретились вместе - братики говорили друг другу, что больше не расстанутся.

Сыновья Ольги Плохотниченко теперь вместе (фото: instagram.com/olha_ib04)

Плохотниченко добавила, что именно после обнародования истории в соцсетях, этим случаем всерьез занялись правоохранители, а также подключились органы опеки.

Сейчас это дело находится на контроле заместителя главы МВД Екатерины Павличенко. Она рассказала, что 24 марта на основании заявления женщины и ее видео были внесены сведения в ЭРДР по ч.1 ст. 126 УК Украины ("Побои и истязание").

"Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия. К работе привлечены также сотрудники ювенальной превенции, поскольку, к сожалению, дети стали свидетелями этой ужасной ситуации. По словам Ольги, она с детьми сейчас находится в безопасности", - сказала заместитель министра.

Павличенко также подчеркнула, что любой жертве домашнего насилия или кто является свидетелем крайне важно своевременно обратиться за помощью - по номеру 102.