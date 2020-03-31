Могла заразить детей: новые данные о пациентке с коронавирусом из Ровно

Коронавирус в Украине был зарегистрирован у 549 человек и по данным на 31 марта – 13 человек погибли. Лидирует по количеству заразившихся - Киев, Черновицкая, Тернопольская и Киевская область. В Ровенской области зафиксировано 13 случаев заболевания. Как рассказал мэр Ровно Владимир Хомко, одна из инфицированных – женщина, которая работает в детской библиотеке.

Известно, что пациентке с коронавирусом 51 год и на данный момент она госпитализирована в инфекционное отделение центральной государственной больницы. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое. На данный момент неизвестно, как женщина могла заразиться, так как из страны она не выезжала. Эпидемиологи сейчас выясняют всех, с кем заболевшая контактировала. Также известно, что женщина проживала в одном из микрорайонов города Ровно.

"У нас недавно было несколько человек с подозрением на это заболевание. Не хотелось бы называть их должности, но они с широким кругом контактов. Поэтому если бы у них подтвердился диагноз – можно было бы браться за голову, это была бы катастрофа. Но у них просто пневмония. Лаборатория не подтвердила диагноза коронавирус", - рассказал мэр Ровно.

Стоит отметить, что в Ровно была зафиксирована вспышка коронавируса в селе Тынное. Три человека от COVID-2019 скончались в течении одной недели. Всего в ровенской области зафиксировано 13 случаев коронавируса, еще 16 пациентов ожидают результаты ПЦР-теста.