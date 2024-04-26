Не могла говорити і їсти: у Львові в реанімацію потрапила жінка з гострою інфекцією

У Львові до інфекційної лікарні потрапила 52-річна мешканка Самбірського району, у якої діагностували ботулізм. Відомо, що пацієнтка вже дві доби у реанімації.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: видання Zaxid.net та сайт Центру громадського здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про усі деталі захворювання та як вберегтися.

Деталі випадку

Завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв розповів, що пацієнтка не могла ковтати, говорити, у неї було порушення зору і важкість дихання.

Лікарі ввели їй протиботулінічну сироватку, після чого їх стан дещо стабілізувався.

Відомо, що жінка тиждень лікувалася вдома самотужки, і по медичну допомогу звернулася лише тоді, коли геть стало погано.

Невідомо у якій саме їжі був збудник ботулізму. Однак, пацієнтка каже, що м’яса, консервів та домашніх закруток не їла.

Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Куліш заявила, що це вже другий випадок ботулізму у 2024 році. Торік у Львівській області був один випадок ботулізму, у 2022 році - п’ять.

Симптоми ботулізму

Ранні симптоми включають помітну втому, слабкість і запаморочення, які зазвичай супроводжуються затуманенням зору (двоїнням в очах), сухістю в роті та труднощами з ковтанням і мовленням.

Також можуть виникнути блювота, діарея, закреп і здуття живота. Захворювання може прогресувати до слабкості в шиї та руках, після чого спостерігається ураження м’язів шиї та кінцівок.

Важливо пам'ятати, що ботулізм не передається від людини до людини.

Для профілактики харчового ботулізму потрібно дотримуватись правил гігієни та належної практики приготування їжі, зокрема під час нагрівання та стерилізації.

Особливу увагу потрібно приділяти консервам (м’ясу, грибам, овочам), рибі (в’яленій, копченій, солоній), морепродуктам, ковбасним виробам.

Як вберегтися

Щоб вберегтися від ботулізму, потрібно уникати споживання: