В українських консервах виявили інфекцію, яка викликає параліч та судоми
В Україні зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Facebook Головного управління Держпродспоживслужби у Києві.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Centers for Disease Control and Prevention.
Які консерви викликали ботулізм
Зазначається, що у мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм. Лікарі повязують інфекцію з вживанням рибної консерви "Тунець у власному соку".
Потерпілий сказав, що консерви купив в одній з торговельних мереж столиці.
З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.
Цей харчовий продукт знято з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень. Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції.
Який саме бренд виробляв консерви - поки не повідомляють.
Чим небезпечний ботулізм
Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження, забруднених клостридіями фруктів і овочів; неправильно консервованих продуктів; через ковбаси, шинку, копчену рибу.
У останні роки у виникненні ботулізму не останню роль відіграють консервовані в домашніх умовах гриби.
Симптоми ботулізму можуть спостерігатись від кількох годин до кількох днів після впливу бактерій, які є збудниками ботулізму, або їх токсинів.
Спочатку відмічаються такі клінічні прояви, як нудота, блювота, шлункові спазми, судоми діарея або закреп.
В подальшому виникає параліч, який поширюється по тілу від голови до ніг.
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