Могилевская рассказала, как едва не погибла под обстрелами, и о своих разрушенных домах в Буче и Мариуполе

Начало большой войны застало артистку в столице, и она решила не покидать Киев и не выезжать из Украины, так как приютила в своем доме родных и близких.

"Я живу на Осокорках. Мой район более спокойный. И поэтому ко мне приехали все мои друзья, родные, беременная сестричка на 8-м месяце, она оказалась в метро, она тоже с родней приехала ко мне. У меня был полон дом людей", - вспоминает Могилевская.

Певица сидела на диете, и продуктов в доме было всего ничего, поэтому на ней как на хозяйке, которая принимала большое количество гостей, была ответственность.

"И я уехать не могла. Я должна была искать все, в том числе и еду - потому что девять человек, а еды нет.... Далее, я уже на 3-й день услышала, что у людей на Славутиче нет воды. У меня есть скважина. Я набрала 20 бутылей воды, поехала на метро Славутич. А далее уже началось разное - и выступления, и волонтерка..." - объясняет исполнительница.

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Наталья Могилевская ездит к защитникам Украины с выступлениями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская добавила, что позже, когда стало спокойнее, она могла поехать из Киева, выехать из Украины, но "была так уверена в нашей победе, что хотела быть одной из первых, и собственными глазами увидеть ее".

Загородный дом звезды, расположенный в Буче, российские захватчики разграбили, а затем - разбомбили.

"Проводку всю просто вытащили… Зачем им она, я не знаю... Все разрушили, а после этого его еще и разбомбили", - говорит певица.

Наталья Могилевская с воинами ВСУ во время одной из поездок (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

А в Мариуполе дом ее дяди был уничтожен вражескими снарядами при обстреле. Мужчина погиб.

"Это ужасная история для меня. Потому что после того, как не стало моего отца и моей мамы, моих родных, дом моего дяди в Мариуполе был единственным домом, где я могла оставаться ребенком. Мои розы, которые я очень любила, и мое маленькое море, и сад. В этих розах его и похоронили.." - рассказала Могилевская.

Артистка также поделилась историей, как из-за российских обстрелов она сама едва не погибла. Произошло это в Киевской области неподалеку от Белой Церкви.

"Мы остановились там, переложили какие-то вещи из машины в машину и уехали. Через пять или три минуты туда "прилетело"", - вспоминает певица.

Видео: Наталья Могилевская рассказала о разрушенных "орками" домах в Буче и Мариуполе, о волонтерстве и поездках к бойцам ВСУ