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Модная и безопасная игрушка или яд? Патологоанатом показала правду про кальяны

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Пятница 05 августа 2022 09:55
Модная и безопасная игрушка или яд? Патологоанатом показала правду про кальяны Фото: опасны ли кальяны (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Вредность сигарет доказана и уже давно. А вот про кальяны почему-то нет таких оговорок, их спокойно раскуривают в развлекательных заведениях (даже после запрета курения электронных сигарет), ибо считается, что это - не вредно. Но так ли это на самом деле? Кальяны - модная и безопасная игрушка или яд?

Об этом рассказала врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

Медик привела данные World Health Organization, по которым час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет.

Так, во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма.

Что содержит дым от кальяна?

Чего там только нет: нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАВ), формальдегид и бензол, тяжелые металлы. Эти вещества являются канцерогенами и могут вызвать онкологические заболевания.

А вот оксид углерода, который есть в дыме, активнее чем кислород связывается с гемоглобином и это приводит к гипоксии (кислородному голоданию тканей, особенно мозга).

Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, что и в сигаретах.

Никакие фильтры не помогут

Врач утверждает, что молоко и вода никак не фильтруют тяжелые металлы и никотин.

Кроме того курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет - токсичные вещества попадают в нижние доли легких, что повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Можно заработать кучу сопутствующих болячек

Это и гепатит А, и вирус герпеса, и туберкулез, и ковид, и кариес, если пользоваться общим мундштуком.

Вред от кальяна женщинам, кормящим грудью, и беременным

Бензапирен, что есть в дыме проникает в грудное молоко и плаценту, может вызвать нарушения нервной и эндокринной системы у ребенка, и даже развитие опухолей.

Бензапирен быстро накапливается в организме и трудно выводится.

Интересно, что в арабских странах, по данным исследований ВОЗ, 17% людей, недавно получивших диагноз туберкулез, заболели именно из-за совместного курения кальяна.

Врач показала, что делает курение кальяна с легкими человека. Но это не для слабонервных. Смотреть ниже.

Ранее врач также рассказала про травматический способ чистить уши.

Также мы писали, какие лекарства на самом деле могут покалечить.

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