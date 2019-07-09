Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)

Американская модель Кинси Волански, которая известна тем, что выбегает полуобнаженной на футбольные матчи, в очередной раз попыталась это сделать на знаменитой арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Об этом скандальная модель написала на своей странице в Instagram.

Волански намеревалась выбежать на поле во время финала Кубка Америки, который проходил между Бразилией и Перу. Но ее планам не суждено было сбыться, так как охрана стадиона задержала модель вместе с ее партнером российским пранкером Виталием Здоровецким, который проживает в США.

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

По словам Волански, все было уже готово для "выхода" на стадион, но Виталия схватили 20 охранников. Парочку отвезли в участок, но потом выпустили из-под стражи, и они отправились гулять по стране.

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Стоит отметить, что после этой истории количество подписчиков у девушки в Instagram увеличилось до 3,1 миллиона.

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Напомним, что Кинси Волански удалось выбежать на стадион во время финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". После скандала на финале ЛЧ количество ее подписчиков в Instagram возросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов человек.

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