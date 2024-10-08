Модель з двома вагінами - про життя з рідкісною патологією: "Одна для чоловіка, інша - для роботи"

Жінка з Брісбена в Австралії на ім'я Евелін - модель OnlyFans, а ще в неї дуже рідкісна патологія - дві матки, дві шийки матки, по одному яєчнику з кожного боку та дві вагіни.

Про свою "унікальність" Евелін дізналася тільки у 20 років. Спочатку це її злякало і вона хвилювалася за своє майбутнє, а коли з'ясувалося, що ця патологія не завадить їй мати нормальне життя, вона вирішила на цьому навіть заробити та отримати прибуток завдяки цікавості людей.

В неї є чіткі правила: вагіна з її правого боку - "улюблена", і її вона зберігає для свого чоловіка. А ту, що зліва - використовує суто для роботи.

У Евелін дві вагіни (кадр з відео)

Її чоловік Том з часом навіть покинув роботу електрика та доєднався до дружини на OnlyFans. Вони дуже відверті у своїй нинішній професії. Том зізнається, що вони з Евелін часто стають мішенню для онлайн-тролів, особливо через те, що у пари підростає двоє маленьких дітей.

Лікарі спочатку казали Евелін, що виношування та народження дитини може бути проблематичним - через розділену репродуктивну систему.

Однак в червні 2021 року вона народила здорового хлопчика, якого назвали Олівером. Довелося робити кесарів розтин на 37 тижні й Олівер мав низьку вагу.

Евелін та Том так хотіли дітей, що це стало можливим (кадр з відео)

А у червні 2022 року подружжя привітало у цьому світі ще одну малечу - крихітну дівчинку, яку назвали Емі. Вона так само народилася за допомогою кесарів розтину, і вага у неї була така мала, що ще три тижні вона була під наглядом лікарів.

Евелін та Том разом з 2018 року і сім'я Тома не сприймала його вибір через роботу нареченої. Але з часом рідні побачили, наскільки вони дійсно закохані і як зміцнився їх союз і припинили ставитися до Евелін вороже.

"Те, що ми ведемо життя по-іншому, не означає, що ми ведемо життя неправильно. Чесно кажучи, я засмучуюся за цих людей, бо вони, мабуть, такі нещасливі, щоб постійно коментувати моє життя. А я така щаслива зі своєю сім'єю, я просто не дозволяю, щоб це мене торкалось", - каже Евелін.