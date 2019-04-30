Мобильные операторы сообщили о нововведении: чего ожидать украинцам

Коллаж РБК-Украина

Мобильные операторы Украины рассказали об изменениях

Мобильные операторы Украины сообщили о необычных нововведениях. Так, с 1 мая потребители смогут сохранять свой номер телефона при смене оператора. Что нужно сделать, чтобы воспользоваться данной услугой рассказал исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, передает Оbozrevatel.

Первым делом эксперт советует убедиться, что вы идентифицированы. Если вы просто купили карту и пользуетесь, то надо пойти к старому оператору и дать ему паспортные данные, тогда номер можно будет закрепить.

Далее можно все оформить в онлайн-режиме через приложения и сайт. Если удобнее все делать при личной встрече - тогда стоит пойти в сервисный центр. "Ваша задача сказать - я хочу перейти, например, 15 мая. Оператор отмечает, когда вы хотите перейти к нему, и 15 мая организует технический переход", - рассказывает эксперт.

Фото: (pixabay.com)

Гулько также отметил, что при некоторых обстоятельствах оператор может отказать абоненту в переходе. Например, документы подал не тот человек, на которого оформлен номер, или в документах указаны недостоверные данные.

Также глава Украинского государственного центра радиочастот считает, что новая услуга создаст дополнительную конкуренцию между мобильными операторами и позволит снизить тарифы на связь.

Напомним, что мобильные операторы приготовили неприятный сюрприз для украинцев. По словам руководителя компании, некоторые потребители вынуждены платить за трафик, который они не используют. Он мотивирует такое нововведение тем, что безлимиты несправедливы для тех, кто мало потребляет, а платит за неограниченный трафик.

Ранее сообщалось, что крупнейшие операторы мобильной связи - "Киевстар", Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые бюджетные тарифные планы для абонентов.