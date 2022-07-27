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Мобильные бригады Фонда Ахметова продолжают бесплатные психологические консультации

Фото: мобильные бригады Фонда Ахметова продолжают бесплатные психологические консультации (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова курсируют по Украине и проводят групповые психологические консультации для переселенцев на тему "как преодолеть стресс во время войны".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

За консультацией к психологам в основном обращаются люди, вынужденно покинувшие свои дома. Они, как и все жители Украины, переживают травму войны, но ее усиливает необходимость начинать все сначала в новом месте.

Сейчас консультации проходят в Запорожской и Днепропетровской областях. Опытные специалисты помогают посетителям выйти из кольца тревоги и паники и продолжать жизнь вопреки всему. На этот раз бригада посетила Кривой Рог.

"Проект направлен на помощь относительно того, как справляться со стрессом, как встроить его в свою жизнь. Как иметь надежду и идти дальше", - объясняет психолог фонда Янина Астафьева.

Цель психологических консультаций фонда - охватить как можно больше людей, чтобы оказать им поддержку, навыки и инструменты, которые они смогут самостоятельно использовать для стабилизации психоэмоционального состояния.

Если вам необходима поддержка, узнать о дате и месте консультации психологов можно в социальных сетях фонда.

Бесплатные групповые консультации проводят психологи мобильных бригад проекта "Преодолеть", который реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

С начала войны психологическую помощь от фонда получили более 91 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Ахметова по курсу "Травма войны".

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