Мобільні бригади психологів Фонду Ахметова допомагають мешканцям у Запорізькій області

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова курсують Україною та надають психологічні консультації для уразливих категорій населення. Нещодавно психологи фонду завітали до Широківської об’єднаної територіальної громади Запорізької області, де зустрілися із місцевими мешканцями та переселенцями.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Проект з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. У 2022-му до нього долучилися мобільні бригади психологів.

Цьогоріч психологи Фонду допомагають також старшокласникам, лікарям та вчителям, які потребують додаткової уваги через психологічне навантаження.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України.

Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".