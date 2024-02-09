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Мобілізація за оновленим законом: що може "світити" всім чоловікам закордоном

Фото: Що буде з мобілізацією за оновленим законом (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У разі ухвалення Верховною Радою України урядового законопроекту №10449 про посилення мобілізації 2024, українські чоловіки призовного віку (18-60 років), які знаходяться за кордоном, зіткнуться з певними нюансами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео адвокатки Христини Очкур.

Що треба знати

У своєму відео Кристина вказує, що новий законопроект про мобілізацію з номером №10449, який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді, передбачає значні неприємності для чоловіків, які знаходяться за кордоном.

У проекті закону зазначається, що чоловіки призовного віку матимуть можливість отримувати консульські послуги за кордоном лише при наявності військово-облікових документів. Це також відноситиметься до переоформлення закордонного паспорта після закінчення його терміну дії.

Крім того, в тексті не вказано, на який період відноситься перетин кордону. Таким чином, зміни зачіпатимуть як чоловіків, які виїхали після повномасштабного вторгнення, так і тих, хто виїхав до.

Адвокатка вказала, що це вже другий законопроект, внесений у парламент цього зими, що містить зміни в мобілізаційні заходи. Отже, ймовірно, текст буде погоджено.

Нагадаємо, що Верховна рада схвалила у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації.

243 народних депутатів підтримали проект закону, 12 - проти і утримались - 45.

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання", - заявив Железняк.

За його словами, найбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.

25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради проект закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проект було відкликано 11 січня. Після чого, 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект.

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Мобілізація в Україні