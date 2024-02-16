Мобілізація за оновленим законом: адвокат розповів, чи зможуть штрафувати на 51 тисячу

У Раді триває робота над урядовим законопроектом щодо посилення мобілізації. Адвокат розповів, які обмеження будуть та чи зможуть щодня штрафувати на 51 000 грн за неявку по повістці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Які будуть обмеження

За словами фахівця, після прийняття законопроекту введуть заборону виїзду за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків.

Один зі способів впливу, який запровадять, це штраф у розмірі 51000 грн. Це відбудеться, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції ст. 210-1 КУпАП;

Також можливі затримання на 3 доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію. Це буде відбуватись для з’ясування обставин.

Сімутін зазначив, що можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується у законопроєкті №10379, але очевидно, що після спливу 60 днів начальнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов’язковим.

Для цього доповнюють ст. 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу, тобто одразу буде виноситься постанова зі штрафом.

"А щоб життя не було таким солодким, вносять ще й зміни до ст. 210-1 КУпАП, відповідно до якої постанову начальник ТЦК має право винести навіть через 3 роки. Тобто збільшуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності з двох місяців до трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення, - зазначив фахівець.

Тобто збільшуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності з двох місяців до трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення.

Чи зможуть штрафувати щодня

Відповідь у самому проєкті змін: обов’язок уточнити дані та з’явиться до ТЦК незалежно від вашого повідомлення про явку виникає через 60 днів і до закінчення трирічного строку (так званого строку давності притягнення до адмінвідповідальності).

Першим ключовим фактором є день вчинення. Наприклад, ви були повідомлені, але не з’явилися до ТЦК і тому щодо вас складуть постанову.

День виявлення - це коли, наприклад, ви не стояли на обліку, жодного разу не отримували повістки та не уточнили дані протягом 60 днів, хоча зобов’язані були це зробити і вас впіймали на цьому через 2 роки - тоді на вас також складуть постанову зі штрафом.

При продовжуваному порушенні, а якраз строк виявлення підпадає під це визначення, людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок.

Роман Сімутін зазначив, що до цього ще й змінюють частину другу ст. 210-1 КУпАП та прибирають повторність.

Тому штрафувати кожного дня у начальника ТЦК не вийде.