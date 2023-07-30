"Мобілізація 80% чоловіків": у ЗСУ зробили важливу заяву

Інформація про повну мобілізацію - російський фейк

Українські військові наголошують, що росіяни вкотре проводять інформаційну кампанію для зриву мобілізації в Україні.

У "липових" Telegram-каналах, які маскуються під українські медіа почали поширювати повідомлення про проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої начебто "призвуть 80% чоловіків".

Також у месенджерах та чатах розповсюджують інформацію про "перекриття доріг та вручення повісток усім чоловікам призовного віку".

У Генштабі наголосили, що подібні повідомлення - брехня, яку поширюють, щоб дискредитувати мобілізацію та посіяти паніку серед населення.

Повідомлення про повну мобілізацію є російським фейком (фото: twitter.com/GeneralStaffUA)

Зазначимо, що воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада. Мобілізація не припинялася з 24 лютого 2022 року, яких-небудь додаткових умов та рішень щодо збільшення обсягів призову в Україні не розглядали і не ухвалювали.

Українців закликають не довіряти інформації, яка надходить із ненадійних джерел і перевіряти її в офіційних пабліках чи на сайтах держструктур.

З 1 серпня дійсно зміняться правила мобілізації

Зазначимо, що 1 серпня діятимуть нововведення у правилах мобілізації, які стосуються військових строкової служби. Вони зможуть за власним бажанням перевестися в категорію мобілізованих. Це можна буде зробити за умови, якщо військовослужбовець під час воєнного стану відслужив від 6 місяців понад встановленого терміну.

Також нагадаємо, що нещодавно президент підписав закон, який дає право на звільнення зі служби військовим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.