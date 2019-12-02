Много лет отдала сцене: скончалась заслуженная артистка Украины

Умерла заслуженная артистка Украины (Фото: pixabay.com)

На счету известной актрисы более ста ролей в театре

В Херсоне скончалась заслуженная артистка Украины, известная актриса Валентина Гавриловна Галл-Савальская. Об этом сообщили на странице Херсонского театра им. Николая Кулиша в социальной сети Facebook.

Валентина Галл-Савальская родилась 20 мая 1930 года в Кировоградской области. В юности работала секретарем Райпотребсоюза, счетоводом-кассиром, а также заведующей в районном Бюро ЗАГС. В 1952 году она осуществила свою мечту и закончила Одесское театральное училище, после чего связала свою жизнь с театром.

Валентина Галл-Савальская

Первым ее театром стал Украинский государственный драматический театр в Черновцах. В 1957 году Галл-Савальская переехала в Киев, где сначала выступала в государственном Академическом украинском драматическом театре им. И. Франко, а потом в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

С 1973 года актриса стала работать в Херсонском украинском музыкально-драматическом театре. На ее счету более ста ролей. Звание заслуженной артистки Украинской ССР она получила в 1968 году.

Ее дочь, Елена Галл-Савальская, пошла по стопам матери и также стала актрисой.

"Вчера ушла из жизни заслуженная артистка Украины Валентина Гавриловна Галл-Савальская. Выражаем искренние соболезнования всей семье и дочери - народной артистке Украины Елене Галл-Савальской", - сказано в сообщении Херсонского театра.