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Багато років віддала сцені: померла заслужена артистка України

STYLERЖиття    02.12.2019 - 22:23
Багато років віддала сцені: померла заслужена артистка України
Померла заслужена артистка України (Фото: pixabay.com)

На рахунку відомої актриси більше ста ролей у театрі

У Херсоні померла заслужена артистка України, відома актриса Валентина Гаврилівна Галл-Савальська. Про це повідомили на сторінці Херсонського театру ім. Миколи Куліша у соціальній мережі Facebook.

Валентина Галл-Савальська народилася 20 травня 1930 року в Кіровоградській області. В юності працювала секретарем Райспоживспілки, рахівником-касиром, а також завідуючою в районному Бюро РАГС. У 1952 році вона здійснила свою мрію і закінчила Одеське театральне училище, після чого пов'язала своє життя з театром.

Багато років віддала сцені: померла заслужена артистка України

Валентина Галл-Савальська

Першим її театром став Український державний драматичний театр у Чернівцях. У 1957 році Галл-Савальська переїхала до Києва, де спочатку виступала у державному Академічному українському драматичному театрі ім. І. Франка, а потім в Ленінградському театрі імені Ленінського комсомолу.

З 1973 року актриса стала працювати в Херсонському українському музично-драматичному театрі. На її рахунку більше ста ролей. Звання заслуженої артистки Української РСР вона одержала в 1968 році.

Її дочка, Олена Галл-Савальська, пішла по стопах матері і також стала актрисою.

"Вчора пішла з життя заслужена артистка України Валентина Гаврилівна Галл-Савальська. Висловлюємо щирі співчуття всій родині і доньці - народній артистці України Олені Галл-Савальській", - сказано в повідомленні Херсонського театру.

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