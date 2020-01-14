Очень много инсинуаций: мать Амины Окуевой выступила с обращением

В Украине арестовали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. После этого глава МВД Арсен Аваков встретился с матерью ветерана АТО Ириной Окуевой, которая сделала заявление. Видео разместили на YouTube-канале МВД Украины.

Ирина Окуева ознакомилась со всеми новыми данными по громкому преступлению, совершенному против ее дочери. Она требует от следствия огласить имя заказчика убийства и считает, что за уничтожением ее дочери стоят те, кому очень мешает свободная Украина.

"Я прекрасно понимаю, кто стоит за этим всем. Для меня очень важно, чтобы прозвучала информация о том, кто заказчик. Для меня ничего нового не будет, но очень важно, чтобы это прозвучало. Очень много инсинуаций, грязи льется на тех, кто воевал, кто защищал Украину. Информационная война продолжается. Никто ее не отменял", - заявила Ирина Окуева.

Она добавила, что считает работу следствия правильной и оно двигается в нужном направлении. Она уверена, что никто не даст спуску преступникам и виновные будут найдены и наказаны.

Мать Амины Окуевой сделала заявление по поводу ареста заказчиков

Напомним, ранее мы сообщали о том, что следствием было установлено оружие, из которого была убита Амина Окуева. Им оказался чешский армейский автомат калибра 7,62*39, очень редкий для Украины.