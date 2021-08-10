UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Мне не нужна маска, я красивая девушка": киевлянка устроила скандал в супермаркете (видео)

Автор: Дмитрий Войналович

В киевском "Сильпо" женщина без маски закатала истерику. Она не хотела придерживаться карантинных правил, мотивируя это тем, что она "и так красивая девушка".

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-паблике "Киев Оперативный".

Как говорится в публикации, эту киевлянку уже хорошо знает персонал супермаркета на улице Стальского. Дело в том, что скандалом заканчивается каждое посещение этой персоной данного магазина.

"Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она на отрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая", - отметили авторы поста, назвав женщину "антиковидной диссиденткой".

При чем, на этот раз крики и оскорбления с уст этой женщины летели не только в сторону персонала, но и в адрес посетителей магазина.

"Дама упорото требовала законных оснований, почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию", - рассказали очевидцы.

Киевлянка устроила скандал в "Сильпо"

В сети активно комментируют инцидент и гадают, почему эта женщина скандалит.

  • Жінці не було з ким посваритися вдома, ось вона і вирішила спровокувати конфлікт.
  • Найти кого-то с "короной" и попросить покашлять на нее, на этом история диссидентства и закончится
  • Городская сумасшедшая. Ей бы к психиатру...
  • Таких много. В маршрутке тоже любят мозг водителям выносить
  • Она уже сколько лет тут скупляется и часто приходит нетрезвой
  • На рынке бы уже давно по лицу схлопотала за каждый каприз
  • Вот что у людей в голове… Жизнь настолько короткая и тратить ее на вот такое…

Напомним, недавно известного украинского актера обвинили в домогательствах к студенткам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин