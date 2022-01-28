"Мне больно, я не могу!" Наталка Денисенко показала видео не для слабых духом

Украинская актриса Наталка Денисенко подхватила общий тренд и стала на гвозди. Такая практика очень болезненная и подходит не всем.

"Вчера я стала на гвозди на 40 минут. Давно уже слышала об этой практике и ее интересных результатах, и очень хотела попробовать. Для меня это оказалось в тысячи раз больнее, чем я себе представляла!!!! Если кто-то становится, расскажите, как это было у вас?" - поделилась эмоциями Наталка.

Наталка Денисенко стала на гвозди (коллаж РБК-Украина)

Также актриса в деталях рассказала, как это было с ней на практике.

"Когда я только ступила первые минуты,я орала и материлась, гневалась, кричала, что я неудобно поставила ногу и я не смогу, что это не для меня, потом у меня была паника, меня трусило и я не могла успокоиться, я говорила, что я не хочу ничего, я слабак и я больше не могу… Дело в том что, когда в стопу одновременно впивается сотня иголок, мозг воспринимает это как "смертельная рана" , и сигнализирует телу спасаться, слезть, но если ты проходишь сквозь эту боль, то организм запускает процессы регенерации", - отметила она.

По словам Денисенко, такая практика очень очищает сознание.

"Это очень глубокая психологическая работа с подсознанием, и в процессе ты узнаешь о себе больше, чем при годовой работе с психологом", - резюмировала знаменитость.