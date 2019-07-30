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27-летняя украинка зарезала ножом женщину: на руках у нее был младенец

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 16:55
27-летняя украинка зарезала ножом женщину: на руках у нее был младенец
Фото: Место ЧП (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Пострадавшая 30-летняя женщина доставлена в больницу

В Черкассах словесная перепалка между двумя женщинами закончилась кровавой драмой. 27-летняя черкащанка не сдержала эмоций и вонзила нож в спину другой женщины. ЧП произошло 29 июля на улице Симиренковской, сообщает пресс-служба полиции города.

На руках у нападавшей женщины был младенец. На место кровавых разборок приехали патрульные, которые увидели на месте драмы окровавленную 30-летнюю женщину с ножом в спине. Ее срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас оперативники начали расследование произошедшего.

"Со слов очевидцев, между двумя горожанками возникла словесная перепалка в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. Причем во время конфликта у нападающей на руках находился грудной младенец. Свидетели описали подозреваемую и указали, куда она направилась. Инспекторы, патрулируя прилегающую территорию, недалеко от места совершения преступления задержали похожего по описанию человека. Ею оказалась 27-ми летняя жительница Черкасс", - сообщили в полиции.

27-летняя украинка зарезала ножом женщину: на руках у нее был младенец

Фото: Место ЧП в Черкассах (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

В комментариях к новости подписчики сообщили, что нападавшая девушка была очень вызывающе одета, также отметили, что она цыганка.

27-летняя украинка зарезала ножом женщину: на руках у нее был младенецСкриншот комментариев (facebook.com/cherkasypatrulpolice)

Как мы ранее писали, в Берлине зарезали украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк. Ее тело было обнаружено в квартире, где она работала домработницей. Сейчас ее работодателя задержала полиция по подозрению в убийстве девушки. 

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