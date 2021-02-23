UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На МКС россиянам отключили систему подачи кислорода из-за утечки воздуха

Автор: Владимир Костырин

На Международной космической станции в российском модуле "Звезда" отключили систему подачи воздуха СКВ-1, чтобы обнаружить место утечки кислорода, которое безуспешно пытаются найти еще с августа 2020-го.

О таких мерах стало известно из трансляции на сайте NASA переговоров экипажа станции с Центром управления полетами.

Сотрудник ЦУП подтвердил отключение одной из двух дублирующих систем кондиционирования воздуха в ответ на соответствующий вопрос космонавта Сергея Рыжикова.

Также на Земле предложили экипажу МКС для поиска утечки кислорода работать с микроскопом, который был доставлен на станцию на космическом грузовике "Прогресс МС-16" около недели назад.

Как пишет "Интерфакс", 20 февраля в течение дня российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам.

Отметим, что ранее в январе в модуле "Звезда" сломалась вторая система кондиционирования воздуха СКВ-2.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 дублируют друг друга.

В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно около полугода назад. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

На Земле космонавтам ранее советовали использовать для ликвидации царапины на борту станции поролон и скотч. Сами же российские космонавты при помощи чайных пакетиков смогли обнаружить одно из вероятных мест утечки. Однако, полностью устранить проблему никак не удается.

В декабре 2020 года в ЦУПе заявили, что в российском модуле на МКС уже теряется резерв безопасности по газам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МКСкосмос
Читайте также
"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс
Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса
Прогноз погоды