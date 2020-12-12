На МКС снова авария: российские астронавты могут остаться без кислорода

На Международной космической станции произошло очередное ЧП - система получения кислорода "Электрон-ВМ" опять вышла из строя из-за проблем с давлением.
Об инциденте российские астронавты сообщили во время переговоров с Центром управления полетом. Об этом передает "Интерфакс-Украина".
Как уточнил космонавт Сергей Рыжиков, "Электрон" отключился около полудня.
Также он подчеркнул, что "Электрон" отключился не из-за проблем с питанием, а именно из-за проблем с давлением кислорода.
Отметим, что сбой работы системы получения кислорода на МКС за последние 2 месяца происходил уже минимум 5 раз. В "Роскосмосе" заверяли, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа станции.
Система "Электрон" расположена на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.
С августа экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции.
При этом исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отвергал утверждение об увеличении количества поломок на МКС и заявил, что модули станции способны проработать намного дольше своего гарантийного срока.
Ранее мы писали о том, что 18 ноября российские астронавты при выходе в космос потеряли деталь со станции МКС.
Также сообщалось, что перед этим на МКС на российской секции "Звезда" произошла утечка кислорода, а также было зафиксировано падение давления. В Центре управления полетами космонавтам посоветовали использовать для ликвидации царапины на борту МКС поролон и клейкую ленту.