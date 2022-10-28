Міжнародний день анімації: 5 красивих відео, від яких ви будете в захваті

Перший візуальний досвід, мабуть, для кожної людини на планеті - це мультики, які зараз суспільство називає анімаційним кіно. Сьогодні це окремий вид творчості та мистецтва, мультиплікатори стають графічними дизайнерами та аніматорами, але від цього цей казковий захопливий світ змінюється лише в кращу сторону та розвивається в багатомірності процесів.

28 жовтня у світі відзначають Міжнародний день анімації. І з приводу цього ми вирішили розказати про музичні анімаційні роботи українських (і не тільки) артистів, які точно справлять враження на вас.

Tik Tu - "Котку"

Це історія про два образи - жінки і кота, нібито мешкають разом, але чомусь з часом кіт починає зводити жінку з розуму. Учасники гурту Tik Tu говорять: "Коти не ті, ким вони здаються", а режисер-аніматор Анастасія Фалілеєва каже, що дана робота більше музичний мультфільм ніж відеокліп.

ТНМК - "Історія України за 5 хвилин"

Два роки тому ТНМК випустили дуже патріотично-навчальний анімаційний фільм про Україну, художником роботи був Сашко Даниленко. Виконавці пісні ТНМК говорять: "Українцям є чим пишатися! А що буде далі - залежить від тебе!".

Не дивно, що дане відео створене за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, а згодом відео отримало одразу дві нагороди: кліп року від "YUNA" та кращий короткометражний анімаційний фільм від "Золотої Дзиґи".

BORYSOFSKY - "Метамодерн"

Це анімаційна історія про багатозначність та невизначеність, про свободу, рівність та залежність, яка виражається в житті та музиці. "Метамодерн" пускає нас в емоційну подорож різними світами та процесами. Це життєві ситуації, які існують зараз або існували раніше, щільно перетинаючись один з одним.

Над створенням анімаційного відео працювали українське творче об'єднання samizdart режисер і аніматор Святослав Гуцуляк, та художники Куценко Даніїл й Олег Курт.

alyona alyona - "Якби я була не я"

Анімаційний кліп став першим анімаційним фільмом для співачки. Як наголосила сама alyona alyona, він став "своєрідним жіночим маніфестом і викликом залишатися самими собою й відстоювати власну особистість". Працював над створенням аніматор Сашко Даниленко, він вирішив звернутися до жанру лірик-відео, щоб за смислом музичної композиції було легше встигнути.

Radiohead - "Paranoid Android"

За версією журналу Rolling Stone, це одна з найкращих пісень усіх часів та народів. Все почалось з того, що гурт Radiohead побачив мультик ілюстратора зі Швеції Магнуса Карлссона "Робін", який справив на них враження, тому і запропонували створити кліп з тим самим героєм. Ця робота, як і все, що має відношення до Radiohead, має трошки сюрреалістичний сценарій.



Цікавий факт анімаційних музичних відео робіт - можливість передавати серйозну життєву суть, використовуючи анімацію. Сприйняття "ріал лайв" через анімацію додає заглиблення та розуміння процесів ніби то з дитячою цікавістю, бо саме через мультфільми багато поколінь з дитинства і передають життєві принципи.