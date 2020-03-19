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Мийте руки, су*и, з милом: з'явилася пісня про коронавірус в Україні

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 17:02
Мийте руки, су*и, з милом: з'явилася пісня про коронавірус в Україні
Співачка Marcelle записала трек про коронавірус і карантин в Україні (фото: instagram.com/marcellesinger)

Українська співачка записала трек про коронавірус в Україні та світі

Коронавірус в Україні та світі став головною темою пісні молодої співачки Marcelle. 19 березня дівчина випустила трек, який має назву "CORONAVIRUS".

Хіп-хоп артистка каже, що за короткий проміжок часу COVID-19 розніс світом хаос та паніку. Найлютіший ворог 2020 року не пройшов повз український шоу-бізнес: сотні перенесених та скасованих концертів, зіпсовані відпустки на закордонних курортах, перевірки та підозри на коронавірус. Під впливом та спостереженням всесвітньої паніки щодо даного питання, вона в найстисліший термін й написала даний трек.

"Планувала відпочити після студійної роботи та полетіти на відпочинок. В останній момент через закриття кордонів скасували мій тревел-тур. Під час чергової поїздки до супермаркету почала спостерігати картину, як в паніці люди скуповують макарони та туалетний папір. На підставі цього вирішила написати трек. "CORONAVIRUS" прийшов до мене через дві години після супермаркету. І вже зараз він має прийти у ваші вуха...” - коментує Marcelle.

Marcelle - #CORONAVIRUS

Текст пісні "CORONAVIRUS":

Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці
Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,
Всім уже не весело, та вчорашні скептики
Скуповують маски, ліки, антисептики.

Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,
Всі були успішні, та надто необачні.
Сіють страх по містах, по країнах - паніку.
Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".
Коронавірусу байдуже - 30 чи 60,
Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.
В тебе день народження? Скоро 18?
Чи воно відбудеться - знає COVID-19.

Приспів:

Карані, карані карантином, карані коронавірусом,
Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.
Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.
Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -
Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!

Найстрашніша корона, з понад усіх корон,
Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,
Всі забули про роботу, друзів та про сон,
Треба бігти в супермаркет та купити макарон.
Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,
Депутати та зірки всі скупили сірники,
Краще в будь-якому разі не виходити на двір,
Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.

Приспів.

Чи застану день - перемоги чи поразки?
Чи розкажу я колись своїм дітям казку?
Як закрили кордони, як змінили закони,
Як закінчились відмазки, закінчились маски,
Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,
Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.
Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,
Ось така весна, ось така весна, малята.

Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,
Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,
Спочатку була епідемія, потім - пандемія,
Найжахливіше в Італії - mama Mia!
Поки хтось питає: що робити, хто винен?
Заражені клітини сягнули України,
Між країнами стіна, статистика сумна,
Чи це третя світова війна, або чума?

Зауважимо, що молоді українські артисти дедалі частіше торкаються у своїх композиціях гострих суспільних тем. Так, наприклад, раніше реп-виконавець з Києва Віктор Пономарьов a.k.a. ponomariovv у своїй пісні різко висловив позицію щодо лідерів президентських перегонів.

ponomariovv - Майбутній Президент

Нагадаємо, що не так давно O.Torvald випустили новий кліп, у якому показали коронавірус, пропаганду Росії та зачепили інші соціально важливі теми в Україні та світі.

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