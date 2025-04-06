Мити чи не мити? Головна помилка при фарбуванні волосся

Фарбування волосся - це мистецтво, яке вимагає не лише вправності, але й знання основних правил. Одна з найпоширеніших помилок, яку роблять як новачки, так і досвідчені майстри, - це неправильна підготовка волосся перед фарбуванням.
Мити волосся чи не мити перед фарбуванням, пояснює РБК-Україна (проект Styler).
Багато хто вважає, що чисте волосся – це запорука успішного фарбування. Проте, це далеко не так. Миття волосся безпосередньо перед фарбуванням може призвести до нерівномірного розподілу кольору, тьмяності та навіть пошкодження волосся.
Природний захисний бар'єр:
Шкіра голови виробляє природний жир, який захищає волосся від агресивного впливу фарби.
Миття волосся видаляє цей захисний бар'єр, роблячи волосся більш вразливим до пошкоджень.
Нерівномірний розподіл кольору:
Фарба краще "чіпляється" до злегка забрудненого волосся.
На чистому волоссі фарба може розподілятися нерівномірно, залишаючи плями та смуги.
Тьмяність кольору:
Природний жир надає волоссю блиск і сяйво.
Миття волосся перед фарбуванням може позбавити волосся природного блиску, роблячи колір тьмяним.
Не мийте волосся за 1-2 дні до фарбування:
Це дозволить природному жиру накопичитися на шкірі голови та захистити волосся.
Використовуйте сухий шампунь:
Якщо ваше волосся швидко жирніє, використовуйте сухий шампунь, щоб освіжити його перед фарбуванням.
Не використовуйте засоби для укладання:
Засоби для укладання можуть перешкоджати проникненню фарби у волосся.
Проведіть тест на алергію:
За 48 годин до фарбування проведіть тест на алергію, щоб уникнути неприємних наслідків.
Поради від професіоналів:
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