Мити чи не мити? Головна помилка при фарбуванні волосся

Головна помилка: мити волосся безпосередньо перед фарбуванням

Багато хто вважає, що чисте волосся – це запорука успішного фарбування. Проте, це далеко не так. Миття волосся безпосередньо перед фарбуванням може призвести до нерівномірного розподілу кольору, тьмяності та навіть пошкодження волосся.

Чому не можна мити волосся перед фарбуванням?

Природний захисний бар'єр:

Шкіра голови виробляє природний жир, який захищає волосся від агресивного впливу фарби.

Миття волосся видаляє цей захисний бар'єр, роблячи волосся більш вразливим до пошкоджень.

Нерівномірний розподіл кольору:

Фарба краще "чіпляється" до злегка забрудненого волосся.

На чистому волоссі фарба може розподілятися нерівномірно, залишаючи плями та смуги.

Тьмяність кольору:

Природний жир надає волоссю блиск і сяйво.

Миття волосся перед фарбуванням може позбавити волосся природного блиску, роблячи колір тьмяним.

Як правильно підготувати волосся до фарбування?

Не мийте волосся за 1-2 дні до фарбування:

Це дозволить природному жиру накопичитися на шкірі голови та захистити волосся.

Використовуйте сухий шампунь:

Якщо ваше волосся швидко жирніє, використовуйте сухий шампунь, щоб освіжити його перед фарбуванням.

Не використовуйте засоби для укладання:

Засоби для укладання можуть перешкоджати проникненню фарби у волосся.

Проведіть тест на алергію:

За 48 годин до фарбування проведіть тест на алергію, щоб уникнути неприємних наслідків.

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