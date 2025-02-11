Місяць в руйнівному градусі: астролог дала повний прогноз на сьогодні

У вівторок, 11 лютого, Місяць опиниться у несприятливому положенні. Тому якщо ви хочете уникнути невдач, варто врахувати важливі поради.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на сьогодні та які справи краще перенести на інші дні.

Прогноз астропогоди на 11 лютого

"Можливі відвідування перукарні. День знань і випробувань, варто проявляти активність. Період сприяє накопиченню матерії та інформації. Справи будуть йти, не потребуючи надмірної напруги для їх завершення. Добре шити, ремонтувати та прати одяг", - радить Соловйова.

Після 15:46 важливо врахувати наступні аспекти:

може з’явитись туга, печаль, меланхолія

позбавитися від негативу допоможуть корисні справи

енергія доби сприяє розкриттю джерел знань.

Астропоради на вівторок

11-го лютого з 11:36 до 13:26 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Лева.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - нагадала астролог.

У Леві️ цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами.

"Можливі прояви обділеності у всьому, що стосується самовиявлення духу. Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - радить Соловйова.

"Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки. Не призначайте на цей період (з 11:36 до 13:26) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - додала вона.