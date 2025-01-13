Місяць в найкращому положенні. Астролог дала прогноз та важливі поради на цей понеділок

13 січня день буде насиченим та цікавим, але без важких астрологічних періодів не обійдеться. Втім, Місяць опиниться в дуже вдалому положенні.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на понеділок та озвучила важливі поради на день.

Прогноз астропогоди на 13 січня

Нові справи та важливі рішення, хірургічні та стоматологічні втручання - краще перенести на інший день. Марс все ще ретроградний, а тому початок ремонту та відкриття бізнесу поки що теж не слід планувати.

"До 15:30 енергія доби сприяє розкриттю джерел знань. Справи несуть повну інформацію про їх завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу. Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи. Після 15:30 настає кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги", - розповіла Соловйова.

Астролог радить врахувати наступні поради та правила на цей понеділок:

головна спокуса - відчуття влади над людьми, її слід долати

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну

терпіння та миролюбство - основний девіз дня

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги

утримайтесь від сексуальних практик

присвятіть час родині

не бажано займатися прибиранням та пранням

день каяття та очищення думок від негативу.

Гороскоп на 13 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

"13 січня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла експерт.

"В понеділок Місяць буде в знаку Рака - найкращому для себе положенні. Цей період може бути складним для тих, чия діяльність пов’язана з психологією та соціологією, з античністю та антикварними речами, музикою, поезією, репродуктивним мистецтвом, театральною та оперною сценою, кіно та естрадою. Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - також порадила вона.

Окрім цього, до 14 січня Юпітер перебуватиму в руйнівному градусі Близнюків. І це варто врахувати, адже можливі "перевірки на міцність". Також слід бути обережними зі справами, де є ймовірність обману, лицемірства та інтриг.