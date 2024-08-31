Місяць в Леві принесе день проблем. Астролог дала прогноз на 31 серпня і попередила про небезпеку

Прогноз астропогоди на 31 серпня

Меркурій все ще перебуває у тіньовому ретроградному періоді. А тому цей день не підійде для важливих рішень і нових справ.

Окрім цього, в суботу варто дотримуватися наступних порад:

не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси.

утримайтесь від алкоголю, уникайте відкритого вогню

не можна сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок

можна відвідати перукарню

позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок

корисними будуть медитація, водні процедури, відвідування бані та сауни, прибирання вдома

займайтеся колективними справами та допомагайте іншим

повертайте борги

жінкам варто слухати свою інтуїцію

займайтеся творчістю, інтелектуальною працею

вирушайте на романтичне побачення.

"Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї", - попередила астролог.

Гороскоп на 31 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цю суботу

"31 серпня настає день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - розповіла Соловйова.

"Запам’ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Зараз він перебуває у ретроградному русі", - додала вона.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо – про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

Що треба зробити 31 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в руйнівному градусі - чим це небезпечно

"31 серпня, з 13:32 до 15:28, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Лева. Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - пояснила Соловйова.

Такий градус приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він, зазначає астролог, притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу", - розповіла Соловйова.

Градус, за її словами, може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її.

Тому у суботу настане несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.

31 серпня треба уникати ледарства, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки.